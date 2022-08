Johnson & johnson : Accord de développement conjoint contre la tuberculose

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La collaboration en cours dans le cadre du projet (PAN-TB) visant à développer de nouveaux traitements contre la tuberculose a progressé avec la signature d'un accord de développement conjoint (JDA) soutenant la progression de deux régimes expérimentaux de traitement combiné de la tuberculose (TB) vers le développement clinique de phase 2.



Les partenaires évalueront si les nouveaux schémas thérapeutiques, qui combinent des produits enregistrés et de nouvelles entités chimiques (NCE), peuvent traiter efficacement toutes les formes de tuberculose pulmonaire active en utilisant des durées de traitement nettement plus courtes que les schémas thérapeutiques existants.



La collaboration PAN-TB rassemble des organisations philanthropiques, à but non lucratif et du secteur privé pour accélérer le développement de nouveaux schémas thérapeutiques plus courts pour traiter toutes les formes de tuberculose.

Cinq agents antimicrobiens vont être évalués dans le cadre de cette recherche conjointe, notamment la Bédaquiline, un produit de Janssen Pharmaceutica NV, qui fait partie des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.



