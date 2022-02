Johnson & johnson : Accord de 5 Mds$ dans la crise des opioïdes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson et ses sociétés pharmaceutiques Janssen confirment un accord de règlement de cinq milliards de dollars afin de répondre aux réclamations des États, villes, comtés, et autres subdivisions des Etats-Unis après la violente crise des opioïdes qui a frappé le pays ces dernières années.



J&J précise toutefois que ' cet accord de règlement ne constitue par une reconnaissance de responsabilité ou d'acte répréhensible ' de sa part et que la société ' continuera à se défendre dans le cadre de tout litige qui ne serait pas couvert par l'accord de règlement final '.



La société a annoncé des accords de règlement avec l'Etat de New York en juin 2021, le Texas en octobre 2021 ainsi que le Nevada et le Nouveau-Mexique en janvier 2022.



La société a également annoncé un accord de règlement avec le Tribus reconnues par le gouvernement fédéral en février 2022.

Les montants en dollars à recevoir dans ces accords seront déduits du montant de règlement tout compris de 5 milliards de dollars.

Le laboratoire ajoute ne plus vendre de médicaments opioïdes sur ordonnance aux États-Unis.





