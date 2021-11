Jacquet metals : La vigueur de la demande d'aciers spéciaux a boosté les résultats de Jacquet Metals

(BFM Bourse) - Leader européen de la distribution d’aciers spéciaux (qui représentent une fraction réduite mais à forte marge du marché) le groupe lyonnais a plus que doublé ses bénéfices depuis le début de l'année et constate au début du 4e trimestre un maintien de conditions de marché favorables. Le titre accélère.

Si Vallourec souffre de l'inflation des matières premières nécessaires à la fabrication de ses tubes en acier sans soudure, la hausse des prix des métaux est à l'avantage de Jacquet Metals, en s'ajoutant à l'effet volume traduisant une orientation favorable de la demande.

Basé à Saint-Priest dans le Rhône, le groupe est un leader européen de la distribution d'aciers spéciaux, un segment réduit (de l'ordre de 5% du marché des aciers) caractérisé par des petites séries - et des marges sensiblement plus importantes. Jacquet n'adresse pas les marchés de grands volumes, tels que l'automobile, mais des segments ciblés tels que les tôles "quarto" et les produits longs en inox, destinés à la chimie, l'agroalimentaire, la pharmacie ou l'énergie, et les aciers pour la mécanique entrant dans la fabrication de machines-outils, éoliennes, matériels de transports, avec une forte base de clients en Allemagne, pays de l'industrie. Pour donner une autre idée de sa forte spécialisation, le groupe compte des dizaines de milliers de clients, avec une facture moyenne de moins de 3000 euros.

Selon le rapport financier publié mercredi soir par l'entreprise, son chiffre d'affaires a progressé de 38,9% au cours des neuf premiers mois de 2021, grâce à une progression de 22,6% des volumes distribués sur un an (+4,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, pour prendre une comparaison pré-pandémie) conjuguée à une hausse de 16,3% des tarifs.

Une valorisation encore faible selon Oddo

Dans ces conditions, l’Ebitda courant s’établit à 145 millions d’euros, représentant 10,1% du chiffre d’affaires, contre 3,1 % au 30 septembre 2020. Le résultat opérationnel courant a atteint 117 millions d'euros, alors qu'il était en légère perte à la même période l'année dernière.

Egalement déficitaire à fin septembre 2020 (-19 millions d'euros) le résultat net part du groupe s’établit à 82 millions d’euros, dont 39 millions d’euros sur le seul 3e trimestre.

Sur ces neuf premiers mois, Jacquet Metals a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 50 millions d’euros. Le besoin en fonds de roulement (BFR) opérationnel a grimpé à 446 millions d’euros (25,2% du chiffre d’affaires) contre 332 millions d’euros fin 2020 (24,3% du chiffre d’affaires), en lien avec l’augmentation des stocks (qui se poursuivra dans les prochains mois, prévient la société) accompagnant l'essor de l'activité. Le groupe a poursuivi une politique d'investissement soutenus (24 millions d’euros) et versé 9 millions d'euros de dividendes, le tout en amenant l’endettement net à 113 millions d’euros - traduisant une diminution du ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) à 25% contre 28% fin 2020.

Aux yeux d'Oddo BHF, "le momentum va rester très bon en fin d'année" sur l'ensemble des activités de Jacquet et si la base de comparaison l'an prochain sera plus exigeante, la firme devrait parvenir à maintenir une forte rentabilité, ajoute le bureau d'études, qui juge en outre la valorisation très faible malgré la reprise de 65% depuis le début de l'année. Jeudi vers 11h30, l'action poursuit son ascension à 23,75 euros (+3,26%).

