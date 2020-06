Itesoft : Baisse du CA attendue pour 2020

(CercleFinance.com) - Dans un point de situation face au Covid-19, Itesoft indique anticiper une baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, mais précise toutefois que la part récurrente de son activité représente 60% de son chiffre d'affaires.



L'éditeur de logiciels a obtenu un emprunt de couverture de trois millions d'euros 'à des conditions financières favorables' auprès de son pool bancaire, avec différé de remboursement d'un an, emprunt garanti à hauteur de 90% par Bpifrance.



Forte d'une part récurrente importante de son chiffre d'affaires et d'une situation financière solide, la société n'a pour l'instant pas eu recours au chômage partiel. Elle a mis en télétravail 100% de ses collaborateurs.



