Inventiva : Lancement d'une étude de phase III dans la NASH

(CercleFinance.com) - Le laboratoire biopharmaceutique Inventiva annonce le lancement de son étude clinique de Phase III NATiV3 (NASH lanifibranor Phase 3 trial) évaluant son lanifibranor pour le traitement de la NASH (stéatohépatite non alcoolique).



Cette étude randomisée en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluera l'efficacité et la tolérance du produit à long terme chez les adultes atteints d'une forme non-cirrhotique de la NASH et d'une fibrose hépatique de stade F2/F3 établies par biopsie.



Les premiers sites cliniques ont été ouverts aux États-Unis et le processus d'inclusion de patients a commencé. Par ailleurs, plus de 330 sites répartis à travers 25 pays ont déjà été qualifiés, dont plus d'un tiers aux États-Unis.



