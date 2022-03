Inventiva : Feu vert de la FDA à un essai de phase II

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Inventiva gagne plus de 3% mardi matin à la Bourse de Paris suite à l'aval accordé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine à un essai clinique de phase II chez des patients atteints de la NASH et de diabète.



Cet essai vise à évaluer la sécurité et l'efficacité de lanifibranor en combinaison avec Jardiance, un agent antidiabétique de Boehringer Ingelheim, pour le traitement de patients atteints de NASH non cirrhotique et de diabète de type 2.



Le lancement de l'étude, qui doit recruter 63 patients, est prévu pour le premier semestre 2022 et la publication des premiers résultats pour le second semestre 2023.



Dans un communiqué séparé, Inventiva a fait état hier soir d'une position de trésorerie de 95,4 millions d'euros à la fin 2021, contre 113 millions fin 2020, un montant que la biotech juge suffisant pour financer ses activités jusqu'au premier trimestre de 2023.



Si son chiffre d'affaires s'est élevé à 4,2 millions d'euros l'an dernier, contre 400.000 euros en 2020, grâce à la réception d'un paiement d'étape d'AbbVie, ses dépenses de recherche et développement ont doublé à 48,5 millions d'euros en 2021 en raison du lancement de l'étude clinique de phase III sur le lanifibranor.



Conséquence, sa perte nette s'est creusée à 49,6 millions d'euros l'an dernier, contre -33,6 millions d'euros au 31 décembre 2020.



