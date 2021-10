Inventiva : Cinq abstracts retenus pour un congrès de l'AASLD

(CercleFinance.com) - Inventiva grimpe de 4% après la sélection de cinq abstracts retenus pour une présentation par poster lors de la conférence The Liver Meeting 2021, organisée par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) qui se tiendra du 12 au 15 novembre.



Quatre présentations par poster confirment les effets bénéfiques de lanifibranor sur des composants clés de la NASH (stéatohépatite non alcoolique) faisant suite à des analyses supplémentaires réalisées sur les résultats de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE.



La cinquième présentation par poster démontre l'effet positif de lanifibranor sur l'amélioration de la NASH, de la fibrose et de la dysfonction diastolique dans un modèle murin de NASH induisant une dysfonction diastolique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel