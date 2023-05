Inventiva : Avec son traitement potentiel dans la maladie du soda, Inventiva va pouvoir avancer en Chine

(BFM Bourse) - La firme bourguignonne annonce que son partenaire chinois Sino Biopharm a décroché les autorisations nécessaires au développement clinique en Chine de son traitement contre la "maladie du soda".

Alors que l’autorité américaine de santé a émis de sérieuses inquiétudes sur le produit de l'américain Intercept en fin de semaine dernière, Inventiva prend un peu plus d'avance dans la course pour dégainer en premier un traitement pour la stéatohépatite non alcoolique (Nash). Cette pathologie est également connue sous le nom de "maladie du soda", une pathologie caractérisée par un afflux de graisse vers le foie pouvant provoquer des lésions allant jusqu'à la cirrhose et le cancer.

La biotech bourguignonne a annoncé jeudi que son partenaire chinois Sino Biopharm a obtenu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA), qui lui permet de démarrer le développement clinique de son composé phare lanifibranor, en Chine continentale.

Une étape importante

"Il s'agit d'une étape importante pour nous, pour notre partenaire Sino Biopharm et pour les patients atteints de NASH en Chine, qui pourront désormais prendre part à une étude clinique d’envergure mondiale", se félicite Frédéric Cren, président-directeur général et cofondateur d’Inventiva.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine avait déjà accordé le statut de "Breakthrough Therapy" ("traitement particulièrement innovant") pour la molécule d'Inventiva à la suite de la publication de résultats positifs des premières études cliniques.

Dans le cadre du programme clinique proposé, Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group (CTTQ), une filiale de Sino Biopharm, recrutera des patients en Chine dans l’essai clinique global de phase III (dernière étape avant une potentielle mise sur le marché) NATiV3 en cours, dont les résultats, s’ils étaient positifs, devraient soutenir une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine, aux États-Unis et en Europe. En parallèle, CTTQ mènera une étude de pharmacologie clinique de phase I pour évaluer la pharmacocinétique des doses de 800 mg/jour et 1200 mg/jour de lanifibranor chez des sujets chinois en bonne santé.

Inventiva indique en outre être "éligible" à la réception de l’un des deux paiements d’étape dont le montant total s’élève à 5 millions de dollars, prévu par l'accord signé avec Sino Biopharm en septembre 2022. Ces versements pourraient atteindre jusqu’à 290 millions de dollars pour développer et commercialiser lanifibranor en Chine. Le groupe attend la publication des premiers résultats de la partie 1 d'étude NATiV3 au deuxième semestre 2025.

Une nouvelle saluée en Bourse

Lors de son point sur ses activités publié le 17 mai, la biotech estimait que sa trésorerie - de 56,3 millions d’euros à fin mars - devrait lui permettre de financer ses activités jusqu’au quatrième trimestre 2023. Cette estimation des flux de trésorerie ne tient pas compte de la deuxième tranche de prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) d'un montant de 25 millions d'euros, dont le décaissement est soumis à l'utilisation complète de la première tranche en plus de l'atteinte de certains objectifs.

Ce financement de la BEI a été obtenu en mai 2022 dans le cadre d'un prêt d'un montant total de 50 millions d'euros dont le remboursement des intérêts et du capital interviendront après la finalisation des essais cliniques de phase III. Il s'agit d'un des financements "les plus importants accordés par la Banque européenne d’investissement à une biotech", précisait alors son le directeur financier, Jean Volatier.

A la Bourse de Paris, les investisseurs apprécient les avancées d'Inventiva dans son traitement contre la "maladie du soda", cirrhose due à la graisse et au sucre. Le titre de la biotech à la fois cotée à Paris et à New York progresse de 7,8% à 2,8 euros vers 10h30, une progression qui lui permet de se relancer en Bourse alors qu'elle accuse encore un repli de 37% depuis le début de l'année.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse