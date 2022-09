Inventiva : La biotech Inventiva signe un accord majeur en Chine dans la maladie du soda

(BFM Bourse) - La firme bourguignonne a signé un contrat avec le chinois Sino Biopharm pour développer et commercialiser sa molécule lanifibranor en Chine. Inventiva recevra jusqu'à 290 millions d'euros pour financer l'ultime phase d’études pour son traitement contre "la maladie du soda." Cette dernière est caractérisée par un afflux de graisse vers le foie pouvant provoquer des lésions allant jusqu'à la cirrhose et au cancer.

Inventiva, biotech française cotée en France et aux Etats-Unis, a signé un accord avec le chinois Sino Biopharm qui lui permettra de recevoir jusqu'à 290 millions de dollars (293,6 millions d'euros) pour développer son traitement contre la "maladie du soda", cirrhose due à la graisse et au sucre.

Cet accord, qui a fait bondir l'action d'Inventiva de 25% à la Bourse de Paris, prévoit le versement de paiements d'étapes cliniques, dont le premier est de 12 millions d'euros, afin de poursuivre le développement du traitement, en cours d'évaluation dans une étude clinique de Phase III (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation), a précisé Inventiva dans un communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Sino Biopharm, important groupe pharmaceutique chinois, supervisera le développement et la commercialisation en Chine du lanifibranor, une molécule à laquelle la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le statut de "Breakthrough Therapy" ("traitement particulièrement innovant") à la suite de la publication de résultats positifs des premières études cliniques.

Ce traitement, qui a déjà reçu un très important financement de 50 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, vise un marché estimé entre 20 à 30 milliards de dollars, selon les experts indépendants.

200.000 personnes touchées par la "maladie du soda" en France

Le lanifibranor est un traitement de la "stéatohépatite non alcoolique" (Nash), maladie mortelle dite "du foie gras" ou "du soda", susceptible de toucher 10% des Américains. En Chine, la maladie pourrait toucher entre 3 et 6% des habitants.

À ce niveau de personnes affectées, la greffe du foie, seul remède pour éviter la mort, devient impossible, étant donné le peu de dons de foie disponibles. En France, d'après l'Inserm, cette maladie de la "malbouffe" du XXIe siècle toucherait plus de 200.000 personnes à un stade sévère.

Les paiements prévus dans le cadre de l'accord avec Sino Biopharm vont permettre de financer la troisième et ultime phase d'études, avant la commercialisation, du traitement contre la Nash. Cette phase, qui concerne les essais sur les humains, devrait être achevée fin 2025.

La biotech d'un centaine d'employés, qui a son siège à Daix, près de Dijon, est une des rares françaises à la fois cotée à la Bourse de Paris et au Nasdaq de New York. Elle a de plus une filiale aux États-Unis.

(Avec AFP)

S. S. - ©2022 BFM Bourse