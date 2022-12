Interparfums : Avec Lacoste, Interparfums renforce un peu plus son portefeuille de licences

(BFM Bourse) - Le créateur de parfums sous licence de grandes marques de luxe a dévoilé un accord avec Lacoste. Le potentiel que représente cette marque connue du grand public fait bondir l'action Interpafums.

Un doux parfum de hausse entoure le dossier Interparfums ce mercredi matin. Le créateur et distributeur de parfums de prestige (sous licence de grandes marques de luxe) progresse de 5,3% à 55,30 euros vers 10h10, après avoir annoncé un accord de licence mondial avec la marque Lacoste. D'une durée de 15 ans, le contrat commence à partir du 1er janvier 2024.

L'accord prévoit également un droit d'entrée de 90 millions d'euros pour utiliser la marque Lacoste. Interparfums assurera la création, le développement, la production et la commercialisation de l'ensemble des lignes parfums et cosmétiques sous la marque Lacoste, en distribution sélective ainsi que dans le réseau des boutiques de la marque au crocodile.

Un portefeuille de licences prestigieuses bien exploité

Le groupe qui a élu domicile dans les anciens locaux du Parti Socialiste, rue de Solférino à Paris, prévoit de lancer une première nouvelle ligne de parfums en 2024. Interparfums compte ainsi capitaliser sur la marque Lacoste, perçue comme "une marque emblématique de l'univers de la mode et du sport avec un niveau de reconnaissance et de désirabilité très fort partout dans le monde".

"L'équipe managériale a une vision précise et claire du grand potentiel de développement de la marque, qui nous permettra aussi d'emmener les parfums plus haut et plus loin. C'est un nouveau pas stratégique important dans la vie d'Interparfums. Nous sommes ravis et enthousiastes de ce partenariat passionnant", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général d'Interparfums.

"La célèbre marque au crocodile était jusque là sous licence avec le parfumeur américain Coty", rappelle l'AFP.

La signature de cet accord avec Lacoste permet à Interparfums de muscler un peu plus un portefeuille de licences prestigieuses déjà très bien garni. En juin 2020, la société française a dévoilé un accord de licence avec l'italien Moncler, jusqu'au 31 décembre 2026 avec possibilité d’extension de cinq ans.

En plus de Moncler, le groupe français exploite les licences parfums de Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Montblanc, Paul Smith, S.T. Dupont et Van Cleef & Arpels. Interparfums est aussi propriétaire des parfums Lanvin et Maison Rochas.

"Un cap d'une croissance toujours solide"

L’exploitation de ces licences prestigieuses a permis à Interparfums de relever ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2022 en novembre dernier.

La société s'attend à réaliser cette année, un chiffre d’affaires compris entre 670 millions et 680 millions d'euros. Le groupe piloté par Philippe Benacin visait jusqu'alors une fourchette comprise entre 640 millions et 650 millions d'euros pour l’année 2022, un objectif qui avait été relevé en octobre dernier.

La visibilité est telle qu'Interparfums s'attend à une "nouvelle augmentation de son activité" en 2023, avec un chiffre d'affaires compris entre 710 millions et 720 millions d'euros. Pour Oddo BHF, Interparfums prend le cap d'une "croissance toujours solide" et salue "un backlog qui ne montre pas de signe de fléchissement". Un dynamisme qui a amené le bureau d'études à maintenir son opinion à surperformance et son objectif de cours à 56 euros sur Interparfums. Mieux encore, le titre figure dans la liste des convictions Midcap d'Oddo BHF.

