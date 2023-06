Imerys : Projet de récupération d'énergie avec E.ON

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Imerys a annoncé mercredi qu'il allait faire équipe avec l'énergéticien allemand E.ON afin de construire une installation de récupération d'énergie basée à Willebroek (Belgique).



Aux termes de l'accord, E.ON va construira une centrale de récupération d'énergie sur le site industriel d'Imerys afin de valoriser le contenu énergétique du gaz de synthèse propre ('syngas') en produisant de la vapeur.



L'installation produira de l'électricité dans une turbine d'une capacité maximale de 29 MW, qui permettra de répondre aux besoins locaux d'Imerys dans le cadre d'un contrat de long terme entre les deux sociétés.



Parallèlement, l'électricité produite par la centrale sera fournie au réseau public et couvrira l'équivalent de la consommation de 40.000 ménages.



E.ON indique qu'il prévoit également d'explorer la possibilité d'utiliser la chaleur résiduelle de la centrale électrique comme source de chaleur pour mettre en place un éventuel réseau de chauffage urbain.



Le début des opérations commerciales est prévu au second semestre de 2025.



