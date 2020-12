Imerys : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Imerys avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 euros, estimant que 'l'année 2021 constituera une année clé pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs et redevenir la pépite des minéraux industriels d'antan'.



'Le premier semestre sera riche', prévient l'analyste, qui attend sur cette période l'épilogue des litiges amiantes aux Etats-Unis et un CMD stratégie où le groupe pourrait, selon lui, annoncer vouloir se séparer de l'activité papier.



'Cerise sur le gâteau, notre modélisation pointe vers un rebond fort des volumes dès le premier trimestre. A plus long terme, le groupe pourrait, selon nous, décider de réduire son exposition à l'industrie. Calderys constitue à nos yeux un candidat crédible', poursuit-il.



