Imerys : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de 45 E (contre 40 E).



' L'année 2021 constituera une année clé pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs et redevenir la pépite des minéraux industriels d'antan ' indique le bureau d'analyses.



' Le premier semestre sera riche et devrait compter l'épilogue attendu des litiges amiantes aux Etats-Unis (T2), un CMD stratégie (T2) où le groupe pourrait annoncer vouloir se séparer de l'activité papier selon nous (12% du CA groupe) ' rajoute Oddo.



' Cerise sur le gâteau, notre modélisation pointe vers un rebond fort des volumes dès le T1. A plus long terme, le groupe pourrait, selon nous, décider de réduire son exposition à l'industrie. Calderys constitue à nos yeux un candidat crédible '.



