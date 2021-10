Imerys : La procédure du 'chapitre 11' retardée aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Imerys a annoncé jeudi que la procédure du 'chapitre 11' de la loi sur les faillites concernant sa filiale américaine de talc serait sans doute retardée jusqu'en 2022.



La Cour supervisant la procédure a en effet rendu cette semaine une décision selon laquelle certains votes en faveur du plan de réorganisation ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du vote final.



En conséquence, le plan se trouve maintenant juste en-deçà du seuil d'approbation requis de 75% des votes.



Pour mémoire, Imerys avait conclu l'an dernier un accord visant à régler un contentieux lié à ses activités de talc historiques avec les actuels et éventuels futurs plaignants aux Etats-Unis.



Dans le communiqué publié aujourd'hui, le groupe explique qu'il continue de considérer que le solde de la provision dans ses états financiers à fin 2020 est approprié pour couvrir l'impact financier attendu de la procédure.



Une provision de 250 millions d'euros avait été initialement enregistrée dans les comptes annuels consolidés 2018, suivie d'un solde s'élevant à 114 millions de dollars.



A la Bourse de Paris, l'action du spécialiste de la valorisation des minéraux perdait plus de 1,6% dans les premiers échanges ce matin, dans un marché parisien en hausse de 0,4%.



