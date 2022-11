Imerys : L'UE approuve l'acquisition par Platinium Equity

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Imerys High Temperature Solutions business (Imerys HTS), basée en France, par Platinum Equity, basée aux États-Unis.



Imerys HTSfournit des solutions réfractaires à haute température sur les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie au niveau global.



Quant à Platinum Equity, il s'agit d'une société spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises au niveau mondial qui fournissent des services dans un large éventail d'activités, y compris dans le secteur de la métallurgie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



