Imerys : En négociation pour céder des actifs à Syntagma

(CercleFinance.com) - Imerys annonce être entré en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel, carbonate de calcium précipité et talc, qui servent principalement les marchés du papier.



Ces activités, qui emploient environ 950 employés et ont généré 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, seraient vendues pour une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros incluant un earn-out dépendant de la performance future des actifs cédés.



Cette transaction, qui devrait se conclure courant 2023, est soumise au respect des conditions de clôture habituelles, y compris les procédures d'information-consultation des instances de représentation du personnel, et d'autres approbations réglementaires.



