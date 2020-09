Imerys : Distingué en RSE par l'agence EcoVadis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Imerys annonce avoir obtenu la note Platinium de l'agence de notation EcoVadis, qui évalue la performance en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), note qui le positionne 'dans le top 1% des entreprises les plus performantes'.



Le groupe de spécialités minérales pour l'industrie a réussi à faire progresser ses notes dans les quatre domaines examinés par EcoVadis (environnement, travail et droits de l'homme, éthique et approvisionnement durable).



Il souligne l'approbation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'initiative Science Based Targets, partenariat entre le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute et le World Wildlife.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur IMERYS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok