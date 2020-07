Imerys : Changements au comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Imerys annonce des changements au sein de son comité exécutif à compter du 2 août, avec notamment la nomination d'Olivier Pirotte, directeur financier depuis 2015, comme directeur de la stratégie et des fusions & acquisitions.



Il prendra ainsi la succession d'Olivier Hautin qui a décidé de quitter le groupe pour des raisons personnelles après avoir contribué à son développement pendant 25 ans, à divers postes de direction générale et plus récemment au niveau corporate.



Dans ce contexte, Sébastien Rouge sera nommé directeur financier d'Imerys, membre de son comité exécutif. Il a acquis une vaste expérience financière dans des groupes tels qu'Alstom Power et General Electric, et a été directeur financier de Latécoère et Soitec.



