Imerys : Cession d'une usine de carbonates en Arizona

(CercleFinance.com) - Imerys a annoncé hier soir avoir conclu un accord en vue de céder à l'américain Cimbar Performance Minerals son usine de carbonates de Sahuarita (Arizona).



Le groupe français de spécialités minérales rappelle que le site, qui s'étend sur une superficie de plus de 300.000 m2, produit, entre autres, du carbonate de calcium pour des clients issus des secteurs de l'industrie (ciments) et de l'agriculture (nourriture animale).



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



Basé à Chatsworth (Géorgie), Cimbar Performance Minerals, qui s'est notamment spécialisé dans la production de talc, exploite déjà 16 sites basés aux Etats-Unis, au Mexique, en Chine et au Pakistan.



