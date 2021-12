Imerys : Imerys cède pour 40 millions d'euros ses activités dans le graphite naturel

(CercleFinance.com) - Imerys annonce avoir signé un accord pour céder ses actifs de graphite naturel jugés non stratégiques à Northern Graphite Corporation, pour un montant d'environ 40 millions d'euros, accord qui devrait être finalisé dans les prochaines semaines.



Les actifs en question, à savoir sa mine et son usine de graphite naturel mise sous cocon en Namibie, ainsi que sa mine de graphite naturel au Lac des Iles (Canada), génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions d'euros avec 50 salariés.



Imerys continuera toutefois, après cette transaction, à développer sa production de graphite naturel transformé à haute valeur ajoutée, principalement destiné aux polymères et aux applications industrielles à Terrebonne au Canada.



