Imerys : Berenberg renouvelle sa recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Imerys, assortie d'un objectif de cours de 46 euros, avant le calendrier chargé des prochaines semaines.



Le spécialiste des minéraux industriels et matériaux de construction présentera en effet ses résultats de troisième trimestre le 2 novembre, avant d'organiser une journée d'investisseurs le 7 novembre, rappelle le broker dans une note.



D'après le courtier, ces événements pourraient mettre en lumière le potentiel de transformation de l'entreprise, une dynamique susceptible de plus que compenser le ralentissement actuel de l'économie, selon lui.



'Si les conditions macroéconomiques se sont détériorées au cours des dernières semaines, nous pensons que le projet de transformation d'Imerys en une société concentrée sur les minéraux en croissance structurelle devrait l'aider à contrebalancer un exercice 2023 qui s'annonce difficile', résume-t-il.



