Imerys : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi de 46 à 50 euros son objectif de cours sur Imerys, saluant le caractère 'transformateur' de son projet de mine de lithium en France.



L'analyste - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - souligne que ce projet d'exploitation du lithium sur son site de l'Allier pourrait créer plus d'un milliard d'euros de valeur, soit l'équivalent de 13 euros par action.



Cette estimation est bien supérieure à son calcul précédent, qui s'était établi à huit euros par titre, une révision à la hausse que l'intermédiaire explique par un coût de production qui devrait se situer entre sept et neuf euros par kg, et non pas autour de 11 euros le kg comme il le prévoyait jusqu'ici.



Le projet, dont le démarrage est attendu à partir de 2028, devrait générer pas loin de 12% de la production européenne de lithium à horizon 2030.



