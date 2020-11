Imerys : Baisse de 39% du résultat net au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Imerys fait part, au titre du troisième trimestre, d'un résultat net part du groupe en baisse de 39,1% à 39 millions d'euros, mais avec une marge d'EBITDA courant améliorée très légèrement à 18,1%, contre 18% un an auparavant.



A 912 millions d'euros, le chiffre d'affaires a baissé de 11,4% en organique, après une chute de 24,1% au plus fort de la crise Covid au deuxième trimestre, suite à une amélioration de la plupart des marchés du groupe de spécialités minérales.



Soulignant que le rythme de la reprise reste conditionné par l'impact de la situation sanitaire sur l'économie, en particulier en Europe, Imerys confirme qu'il n'est pas en mesure de donner une guidance pour l'ensemble de l'exercice 2020.



