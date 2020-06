Imerys : 88% du dividende sera payé en actions

(CercleFinance.com) - Imerys indique que l'option pour le paiement du dividende en actions s'est traduite par l'exercice de 88,1% des droits en faveur d'un paiement en actions, correspondant à une augmentation de capital (prime d'émission incluse) de 119,8 millions d'euros.



Ce taux de distribution donnera lieu à la création de 5.671.940 actions nouvelles, soit une augmentation de 7,15% du capital et de 4,49% des droits de vote exerçables. Le paiement en numéraire représente pour sa part un montant total de 16,1 millions d'euros.



Le fournisseur de spécialités minérales précise que la livraison et l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles remises en paiement du dividende ainsi que le paiement en numéraire interviendront le 12 juin.



