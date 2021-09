Iliad : Xavier Niel entame officiellement le retrait d'Iliad de la cote

(BFM Bourse) - Le groupe dirigé par Xavier Niel lance ce mercredi l'offre publique d'achat des titres qu'il ne détient pas encore, soit environ 25% du tour de table, pour plus de 3 milliards d'euros. L'homme d'affaires veut clore une histoire tortueuse entre l'opérateur et la Bourse.

Annoncé au cœur de l'été, le retrait de la cote d'Iliad démarre officiellement ce mercredi. Orchestré par son fondateur Xavier Niel, déçu du manque de reconnaissance boursière après avoir transformé son groupe d'un simple fournisseur d'accès à internet à l'un des poids lourds du secteur des télécommunications en France, ce retrait prend la forme d'une offre publique d'achat (OPA) sur près d'un quart du capital du groupe.

Dans un avis rendu mardi, l'AMF indique en effet que Xavier Niel détient, en propre et via les sociétés qu'il contrôle, 75,96% du capital et 82,13% des droits de vote de la société - contre respectivement 70,6% et 78,7% au 30 juillet dernier.

En incluant les parts des dirigeants et actionnaires historiques s'étant engagés à apporter leurs titres à l'offre, ces parts grimpent à 80,26% du capital et 86,12% des droits de vote, précise l'AMF.

Prime de 60% proposée

"L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir l’ensemble des actions non détenues par elle, directement ou indirectement, et par Xavier Niel et les sociétés contrôlées par ce dernier, soit 13.140.716 actions Iliad, qui représentent 22,02% du capital de la société" - l’offre ne portant pas sur les actions auto-détenues par la société, soit 1.169.259 actions, les actions gratuites en cours de période d’acquisition, soit un maximum de 732.470 actions, les actions gratuites soumises à une obligation de conservation additionnelle, soit 2.090 actions, ni les actions bloquées au sein des plans d’épargne groupe, soit 40.716 actions - le tout représentant près de 2% du tour de table.

Le fondateur, qui a proposé une prime de plus de 60% pour racheter les titres en circulation (à 182 euros par action), est prêt à débourser plus de 3 milliards d'euros dans cette opération qui marque une rupture a priori définitive entre les marchés et Iliad.

Des groupes télécoms malmenés en Bourse

Car cela fait des années que Xavier Niel considère que les marchés ne valorisent pas Iliad à sa juste valeur, ce qui avait déjà incité le milliardaire à remonter au capital de son groupe, notamment en 2019. Avant l'annonce de l'offre d'achat, le cours du groupe était en baisse de 30% sur un an, à 113 euros, très loin du pic de 250 euros atteint en 2014. Longtemps considéré comme une valeur de croissance, Free, ayant atteint la maturité en France, a en effet été malmené par des marchés qui traitent le secteur des télécommunications avec frilosité en raison de la concurrence qui y sévit et des bilans alourdis par les massifs investissements nécessaires à une bonne couverture réseau. Face à ce constat, Altice (propriétaire de SFR et de plusieurs médias dont BFM Bourse) avait également décidé de se retirer de la cote en janvier dernier.

Iliad estime de fait pouvoir mener plus sereinement sa stratégie en solitaire. Sans la pression du marché toujours très attentif aux gains d'abonnés, l'opérateur pourra aussi jouer plus facilement la carte de la rentabilité en se montrant moins offensif sur les prix. "La nouvelle phase de développement d’Iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée. Notre ambition pour Iliad nous pousse à accélérer son développement pour en faire un leader des télécommunications en Europe" expliquait Xavier Niel le 30 juillet dernier.

