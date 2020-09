Iliad : Rebond de 9,4% de l'EBITDAaL au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Iliad dévoile pour les six premiers mois de 2020 un résultat net en forte hausse à 208 millions d'euros et un rebond de l'EBITDAaL de 9,4% à 876 millions, avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6%) et en Italie (réduction des pertes de 22,5%).



L'opérateur de télécommunications, maison-mère de Free, revendique une hausse de 6,8% de son chiffre d'affaires, à 2,78 milliards d'euros, avec notamment un nombre total d'abonnés en France approchant les 20 millions au 30 juin, en hausse de 145.000 sur trois mois.



Fort de ces résultats, Iliad va poursuivre la mise en oeuvre de son plan Odyssée 2024, avec notamment de prévu pour les prochains mois, l'entrée sur le marché du B2B en France et la préparation de l'entrée sur le marché du fixe en Italie.



