Iliad : OPAS ouverte ce jeudi

(CercleFinance.com) - L'AMF ayant déclaré conforme l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Iliad, déposée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale pour le compte de Holdco II, elle indique que cette OPAS sera ouverte du 9 au 24 septembre inclus.



Exane BNP Paribas se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de Holdco II, des actions qui seront apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix de 182 euros par action visant la totalité des actions Iliad non détenues par l'initiateur.



Une procédure semi-centralisée par Euronext Paris est mise en place afin de permettre la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage des actionnaires vendeurs. Il fera connaître les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



