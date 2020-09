Iliad : Oddo salue l'acquisition de Play

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 210 euros sur Iliad, au lendemain de l'annonce par le groupe de télécoms de l'acquisition de l'opérateur polonais Play, ce que le bureau d'études juge être 'une belle opération'.



S'il reconnait que cette acquisition 'pouvait surprendre', l'analyste estime que 'l'opportunité semble s'emboiter comme un gant dans l'histoire Iliad', ajoutant que le Français 'acquiert ici une société qui fait du FCF et à un prix plutôt raisonnable'.



'Nos premiers calculs nous amènent à calculer une création de valeur d'environ un milliard d'euros, correspondant à un incrément de FCF de plus de 100 millions, net du coût de financement et des loyers à venir sur les tours qui seront cédées', indique Oddo BHF.



