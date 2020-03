Iliad : La fibre de Free accessible sur une nouvelle zone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad annonce ce jour que l'offre Fibre de Free est désormais disponible sur les 7 départements desservis par le Réseau d'initiative publique Losange, dans le Grand Est.



'A ce jour, c'est donc plus de 69.000 logements qui sont éligibles, répartis sur 280 communes desservies par Losange', précise Iliad.



Par la suite, la fibre Free sera proposée sur toutes les communes déployées par Losange dont, dans les prochaines semaines, Vouziers (08), Nogent-sur-Seine (10), Suippes (51), Langres (52), Chanteheux (54), Thierville-sur-Meuse (55) et Neufchateau (88).



