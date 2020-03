Iliad : La fibre de Free accessible sur une nouvelle zone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Free, filiale d'Iliad, annonce ce mardi son arrivée sur les deux Réseaux d'Initiative Publique (RIP) couvrant la Mayenne, Mayenne Fibre et Laval THD.



'Sur le RIP Mayenne Fibre, Free propose dès aujourd'hui la Fibre à plus de 450 logements de la commune d'Aron. Fin mars, 8.000 logements supplémentaires seront éligibles. Mi-avril, Free rendra éligibles 12.000 logements sur la totalité des communes déployées par Mayenne Fibre', indique le groupe.



Sur le RIP Laval THD, Free confirme par ailleurs l'ouverture commerciale fin avril de son offre Fibre sur les 19 communes du RIP, soit 21.000 logements desservis.



