Iliad : Forte hausse du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Iliad publie au titre de 2019 un résultat net en forte hausse à 1,73 milliard d'euros (contre 330 millions en 2018) et un EBITDAaL Groupe en baisse de 5,8% à 1,65 milliard, suite aux pertes de démarrage en Italie (EBITDAaL en hausse de 5,5% à 1,9 milliard pour la France).



L'opérateur télécoms affiche une hausse de 9% du chiffre d'affaires groupe, à 5,33 milliards d'euros, avec un retour à la croissance en France (+3%) grâce à la bonne performance du mobile, et une multiplication par près de 3,5 en un an du chiffre d'affaires en Italie.



Le conseil d'administration soumettra à l'assemblée générale du 20 mai un dividende de 2,60 euros par action existante. Il sera détaché de l'action le 24 juin et mis en paiement à compter du 26 juin sur les positions arrêtées le 25 juin au soir.



