Iliad : Dans le vert, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +1% cet après-midi alors que Barclays a relevé son objectif de cours et confirmer son conseil à l'achat sur le titre



L'analyste estime qu'Iliad a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, supérieurs aux attentes malgré l'impact de la pandémie.



Barclays confirme son conseil de surpondérer avec un objectif de cours relevé à 195 euros (contre 190 E).



' La croissance des revenus des services en France reste bien orientée (+1,6 % par rapport à l'année précédente). Les prévisions pour 2020/21 ont été revues à la baisse en France. En Italie, le déploiement du réseau suggère que le seuil de rentabilité de l'EBITDA pourrait être atteint en 2021 ' indique le bureau d'analyses.



' Nous augmentons nos estimations d'EBITDAaL, sous l'impulsion de la France et de l'Italie '.



