Id logistics group : Une nouvelle grosse acquisition aux Etats-Unis dope le cours d'ID Logistics

(BFM Bourse) - Le champion bucco-rhodanien de la logistique contractuelle boucle une nouvelle acquisition de taille, celle de Kane Logistics, qui affiche une rentabilité supérieure à celle d'ID Logistics. Elle lui permet en outre d'étendre sa couverture outre-Atlantique, et devrait dégager des synergies, selon l'analyste de Midcap Partners.

La boulimie d'acquisition d'ID Logistics se poursuit. Après celle de GVT Transports & Logistics (100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel) au Benelux bouclée en novembre dernier puis celle de Colisweb, spécialiste français du dernier kilomètre (30 millions d'euros de revenus) finalisée en décembre, le groupe basé à Orgon met la main sur une cible de choix.

Dans un communiqué publié lundi soir, ID Logistics a en effet annoncé la signature d’un protocole pour l’acquisition de 100% de Kane Logistics aux Etats-Unis. "La cible réalise 235 millions de dollars de chiffre d’affaires et présente les mêmes caractéristiques qu’ID Logistics: "asset light" [modèle privilégiant la gestion à la propriété des actifs, notamment immobiliers, NDLR], spécialiste de la logistique contractuelle, forte exposition aux biens de consommation" observe Florent Thy-Tine, analyste chez Midcap Partners.

"Sur les trois dernières années, Kane Logistics s’est profondément transformé pour devenir un acteur de référence dans la logistique contractuelle, notamment auprès d’industriels prestigieux dans les biens de consommation, de l’alimentaire et des boissons ou des spécialistes de la distribution" souligne ID Logistics. "En ajoutant des services à valeur ajoutée aux prestations logistiques traditionnelles et en renforçant ses équipes", le groupe basé à Scranton en Pennsylvannie (terre natale de Joe Biden mais surtout connue pour avoir été le décor de la série culte The Office) a délivré une croissance de ses revenus de 20% sur ses deux derniers exercices.

20 ans de croissance

"Je crois fermement que l'adéquation culturelle entre les deux entreprises est presque parfaite" se réjouit le PDG de Kane Logistics Tony Tegnelia, selon qui le groupe tricolore ID est "le partenaire idéal pour faire progresser la société, pour servir nos clients et aider à maintenir notre trajectoire de croissance". Celle d'ID Logistics est de fait impressionnante puisque ses revenus ont crû pour la 20e année consécutive en 2021 (+17% en données organiques à 1,91 milliard d'euros) - un chiffre multiplié par plus de 4 sur les 10 dernières années.

Du côté d'ID Logistics le président Eric Hémar estime que cette acquisition représente l'une des opérations de croissance externe "parmi les plus importantes de l'histoire" du groupe. Celle-ci ouvre en outre "de nouvelles perspectives en Amérique du Nord, où nous renforçons notre savoir-faire, en particulier auprès de clients industriels grande consommation" ajoute-t-il.

Pour l'analyste Florent Thy-Tine, la "bonne nouvelle provient par ailleurs de la rentabilité de la cible, qui affiche un niveau de marge opérationnelle supérieur de l’ordre de 1 point par rapport à celle du groupe". Ce qui l'incite à relever son objectif de bénéfice par action pour l’exercice en cours et celui à venir, ainsi que son objectif de 358 à 418 euros sur le titre. Ce dernier affiche l'une des toutes meilleures performances de l'ensemble de la cote tricolore peu après 12h30 avec un gain de 8,5% à 352,5 euros - au plus haut depuis début janvier et proche de son sommet historique atteint le 31 décembre dernier.

Etendre rapidement sa couverture aux Etats-Unis

"La valorisation de 240 millions de dollars [intégralement réglée en numéraire, NDLR] valorise ainsi la cible à 11-12x l’Ebitda 2022 (pré IFRS 16) soit un niveau relativement raisonnable en comparaison des niveaux de valorisation des acteurs logistique aux Etats-Unis" poursuit l'analyste, pour qui cette opération affiche ainsi un profil intéressant.

Il développe: "D'une part elle permet au groupe d’étendre rapidement sa couverture aux Etats-Unis sans travail de restructuration et renforce dans le même temps le profil de croissance du groupe avec une croissance attendue pour Kane Logistics de 20% sur les deux prochaines années. D’autre part, des synergies commerciales pourraient être rapidement dégagées puisque les deux groupe n’ont aucun client en commun". Pour rappel, ID Logistics s'était implanté aux Etats-Unis en 2019 avec le rachat de Jagged Peak, sociétéde services logistiques spécialisée dans le commerce en ligne et basée en Floride.

Le groupe affiche en outre "un niveau d’endettement raisonnable post-opération avec un "gearing" [ou ratio d'endettement net, NDLR] inférieur à 1 en 2022 selon nos estimations (hors IFRS 16), ce qui pourrait lui permettre de considérer de nouvelles opérations" conclut-il.

