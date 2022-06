Icape : Le spécialiste des cartes de circuits imprimés Icape lance son entrée en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste de cartes de circuits imprimés lance mercredi son introduction en Bourse sur Euronext Growth. Icape, qui espère lever environ 20 millions d'euros, compte sur les marchés pour doubler de taille avec un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros d'ici 2026.

Les introductions en Bourse se bousculent sur le compartiment Euronext Growth, dédié aux petites et moyennes entreprises. Après Fill Up Média la semaine passée, et le spécialiste des trackers solaires OKwind mardi, c'est au tour d'Icape d'ouvrir la possibilité au grand public et aux institutionnels de participer à son introduction en Bourse, lancée mercredi matin sur Euronext Growth. La société espère lever environ 20 millions d'euros pour financer sa dynamique de croissance externe et doubler de taille avec un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros en 2026.

Les actions Icape seront proposées au prix ferme de 16,95 euros jusqu'au 5 juillet 2022 au soir pour les particuliers, les institutionnels pouvant participer à cette levée de fonds jusqu'au 6 juillet à 12h00. Sunshine PCB, Champion Asia International Electronic Limited, et CDC Croissance se sont d'ores et déjà engagés à participer à cette introduction en Bourse à hauteur de 5 millions d'euros. A ce jour, l'entreprise est détenue à 100% par le fondateur, les dirigeants et les salariés du groupe.

Fondé en 1999, Icape est l’un des principaux acteurs mondiaux de la distribution de cartes de circuits imprimés, ("printed circuit boards" ou "PCB") en petits et moyens volumes. Le groupe basé à Fontenay-aux-Roses fournit des circuits imprimés, des composants essentiels dans l’industrie électronique. Ils sont au cœur de nombreux secteurs industriels de fabrication de produits à usage quotidien, comme l’automobile, les produits grand public, les télécommunications, l’informatique, le médical, l’industrie ou encore les objets connectés.

Une croissance de 19% par an depuis plus de 20 ans

Icape dispose de 27 filiales commerciales et de deux bureaux de services en Chine. Le groupe explique avoir très tôt développé une implantation de premier plan dans le pays par le biais de partenariats avec des fournisseurs locaux. Cette présence lui permet de proposer une gamme "étendue de produits et de services couplée à une expertise technique reconnue."

Depuis sa création en 1999, Icape a enregistré une croissance organique annuelle moyenne de 19,1% et se félicite d’avoir traversé "sans difficulté particulière toutes les périodes de crises des 20 dernières années". L’an dernier, la société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 169 millions d’euros, en progression de 34,1% par rapport à l’exercice 2020.

Icape estime désormais disposer de nombreux atouts pour entamer "une nouvelle phase de forte croissance, porté par des tendances structurelles favorables et bénéficiant d’une forte expérience sur le marché des cartes de circuits imprimés."

Un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros espéré à horizon 2026

Le projet d’introduction en Bourse initié par le groupe Icape lui permettra également de renforcer sa dynamique de croissance externe. Le groupe revendique "un premier track-record d’acquisitions en 2021", et compte sur cette référence pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe déjà identifiées au niveau mondial. En avril dernier, le groupe français a annoncé l’acquisition de Safa2000, un fournisseur historique de cartes de circuits imprimés. Icape entend ainsi réitérer ce type d'opérations pour renforcer sa position de leader sur le marché.

Le groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros à l'horizon 2026. Les objectifs financiers d'Icape incluent notamment une politique de distribution d’environ 30% du résultat net sur les prochaines années.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse