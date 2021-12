Icade : Promesses signées pour des acquisitions en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade Santé et Orpea indiquent avoir signé des promesses portant sur l'acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d'environ 57 millions d'euros (droits inclus).



'Le portefeuille de trois actifs, de grande qualité et offrant des prestations haut de gamme, totalise 254 lits de maisons de retraite médicalisées et 95 appartements services pour une surface totale d'environ 20.000 m²', précisent-ils.



Cette transaction porte à 11 le nombre d'établissements acquis par Icade Santé auprès d'Orpea en Allemagne. Avec cette nouvelle opération, Icade Santé a réalisé pour près de 670 millions d'investissements sur l'ensemble de 2021, au-delà de sa prévision initiale.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.