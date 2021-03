Icade : Morgan Stanley relève son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mardi sa recommandation sur Icade de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 65 à 69 euros.



La décote de conglomérat affiché par le groupe immobilier français évolue aujourd'hui à des niveaux très élevés, fait valoir l'intermédiaire, un phénomène qu'il attribue au contrôle seulement partiel de sa branche santé, en forte croissance, alors que le promoteur est le seul propriétaire de son activité de bureaux, qui est elle très endettée.



La perspective d'une mise en Bourse de la filiale santé, qui investit dans les murs de cliniques privées en France, pourrait toutefois permettre de cristalliser la valeur de l'activité et de réduire cette décote, ajoute-t-il.



Selon un scénario encore plus favorable, la décote de conglomérat pourrait même totalement disparaitre, avance Morgan, ce qui pourrait porter la valeur autour de 82 euros, soit un potentiel haussier de 28%.



