Icade : Invest Securities abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son conseil d'achat sur le titre Icade, avec un objectif de cours réduit de 60 à 57,2 euros.



'Aucune solution en termes de liquidité d'Icade Santé n'est à ce jour entérinée mais elle comprendrait probablement la cession de tout ou partie de la participation d'Icade dans Icade Santé', indique le bureau d'analyses.



'En dépit de l'attrait d'une distribution accrue et d'un rachat d'action limitant la dilution dans un scénario de cession totale d'Icade Santé (2,6MdsE), un scénario de cession de 58% de la participation (1,5MdE) permettrait à Icade de conserver une part substantielle d'actifs de santé (16%) pour compenser les difficultés du portefeuille d'actifs tertiaires et la volatilité de la promotion', estime le broker.



Invest Securities pense qu'une cession partielle ou intégrale pourrait être positive à court terme, mais plus discutable sur le long terme.



Quoi qu'il en soit, 'les deux scenarios font apparaître un potentiel de revalorisation boursière du titre à un an', souligne Invest.



