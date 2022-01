Icade : Acquisition des murs d'une clinique en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce que sa foncière santé a acquis les murs de la clinique ophtalmologique IMO (Instituto de Microcirugía Ocular), clinique ophtalmologique d'excellence située à Madrid dans le quartier de Mirasierra, pour 13 millions d'euros droits inclus.



Récemment rénovée, cette clinique dispose de 30 salles de consultations et trois blocs opératoires pour une surface construite totale d'environ 2.500 m². Elle est dotée d'équipements de pointe en matière de diagnostic et de traitement des pathologies oculaires.



Livré en 2010, l'actif continuera d'être exploité par le groupe Miranza. La foncière santé d'Icade a repris le bail existant, dont la durée résiduelle est de 18 ans. Il s'agit là de son premier investissement sur le segment du court séjour en Espagne.



