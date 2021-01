Icade : Accords de VEFA avec Aberdeen Standard Investments

(CercleFinance.com) - Icade Promotion annonce avoir signé avec Aberdeen Standard Investments des accords pour la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de deux immeubles de logements à Rueil-Malmaison, ainsi que de deux résidences services seniors à Villeneuve-Loubet et à Toulouse.



Ces cessions, pour un montant total de près de 64 millions d'euros HT, 'reflètent le dynamisme de l'activité résidentielle d'Icade Promotion' selon le groupe. Le chiffre d'affaires lié à ces ventes sera principalement comptabilisé sur 2021 et 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel