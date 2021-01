Icade : +15% de ventes résidentielles en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce qu'en 2020, sur le segment résidentiel, son pôle Icade Promotion a enregistré 5.338 réservations, soit une hausse de +5,4% par rapport à 2019, ainsi que 5.208 ventes notariées, soit une augmentation de +15%.



Par ailleurs, le groupe a finalisé l'acquisition d'Ad Vitam, société de promotion immobilière spécialisée en logements et bureaux, basée à Montpellier. Béatrice Mortier, associée fondatrice d'Ad Vitam, devient directrice régionale d'Icade Promotion à Montpellier.



Le portefeuille d'opérations ainsi acquis en promotion résidentielle, bureaux et activités représente un potentiel de chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions d'euros HT, renforçant ainsi le positionnement d'Icade Promotion en Occitanie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.