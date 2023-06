Home depot : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Home Depot avec un objectif de cours relevé de 337 à 349 dollars, au lendemain de la journée analystes et investisseurs de la première chaine américaine de magasins de bricolage.



Selon lui, les investisseurs à court terme vont se concentrer sur l'attitude de la Fed, la proportion des dépenses des ménages consacrée à la rénovation résidentielle et les prix des logements, permettant un retour à une croissance de 3-4% des ventes.



'Le débat n°1 pour les investisseurs à long terme concerne la capacité de Home Depot à contourner 10 canaux de distribution concurrents pour une part plus importante de 200 milliards de dollars en dépenses de projets complexes', ajoute le broker.



