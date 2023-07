Hermes intl : Un analyste remonte ses estimations annuelles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Hermès avec un objectif de cours inchangé de 2028 euros.



L'analyste estime que la croissance au 2e trimestre va rester 'très forte'. La description des grandes tendances par zones géographiques suggère une croissance plutôt homogène sur le 2e trimestre, et dans l'ensemble plutôt dans la lignée du 1er trimestre où elle était ressortie à +23% en glissement annuel à taux de change constant.



Oddo BHF rapporte que le groupe se montre prudent pour la suite mais que son positionnement est un gage de sécurité relative.



Dans ce contexte, le broker indique remonter ses estimations annuelles d'EBIT de 1% et de BPA de 2%, tout en restant relativement conservateur sur la marge.



Selon Oddo BHF, le profil résilient du titre devrait constituer 'un atout évident alors que la croissance du secteur est appelée à ralentir'.



