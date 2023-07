Hermes intl : Toujours dans le vert sur des propos de brokers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après un bond de près de 4% vendredi dans le sillage de sa publication semestrielle, Hermès reste orienté à la hausse ce lundi avec un gain de moins de 1%, sur fond de propos favorables de certains brokers quant à la maison de luxe parisienne.



Oddo BHF maintient ainsi son opinion 'surperformance', tout en relevant son objectif de cours de 2028 à 2100 euros, pour refléter notamment l'impact de ses nouvelles prévisions de bénéfices et une prime de risque légèrement révisée en baisse.



S'il persiste à penser que la perspective boursière d'ensemble pour le secteur du luxe reste plutôt mitigée en absolu sur le second semestre, le bureau d'études juge que 'le cas d'investissement Hermès présente toujours une forte attractivité en relatif'.



De même, UBS reste à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 2232 à 2291 euros, jugeant que 'les bons résultats du premier semestre ont confirmé le caractère exceptionnel du dossier Hermès dans un contexte moins certain'.



