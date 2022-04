Hermes intl : Stifel reste à conserver sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'Hermès a connu un bon début d'année 2022, avec une croissance des ventes de +27% à taux constants (contre +15% pour le consensus Bloomberg). Suite à cette annonce, Stifel confirme son conseil conserver sur la valeur avec un objectif de cours de 1250 E.



' Toutes les régions et divisions produits ont confortablement dépassé les attentes du consensus, notamment la maroquinerie (+16% contre un consensus +12%) et l'Asie Pacifique (+20% contre un consensus +7%) ' indique Stifel.



' En conséquence, le chiffre d'affaires du 1er trimestre, qui s'élève à 2,765 milliards d'euros, dépasse de 14% le consensus et de plus de 70% celui d'il y a trois ans (ventes au 1er trimestre 2019 : 1,6 milliard d'euros) '.



' Après que LVMH ait fait état d'une croissance organique de +30% pour F&LG au 1er trimestre, la performance d'Hermès ne devait pas être une grande surprise mais l'ampleur de la performance est impressionnante ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nous pensons que l'EBIT de l'exercice 2022 pour Hermès augmente d'au moins 3% à première vue. '



Stifel indique dans une interview accordée à Bloomberg, que le directeur financier d'Hermès a déclaré que trois magasins à Shanghai sont actuellement fermés (sur ses 26 magasins en Chine) et que 'les fondamentaux en Chine sont excellents'.



