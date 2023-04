Hermes intl : Stifel relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Hermès avec un objectif de cours relevé de 1730 à 1800 euros.



Le bureau d'analyses augmente en effet ses prévisions de 3% concernant les ventes et l'EBIT des exercices 2023-2024.



'Hermès offre les meilleurs fondamentaux du secteur, une forte désirabilité de la marque, une forte dynamique du chiffre d'affaires et une résilience éprouvée lors des récessions passées', souligne l'analyste.



Le broker modélise désormais +17% de croissance organique pour 2023 (versus +14% précédemment) avec une marge EBIT de 40,8% globalement inchangée (+30pb en glissement annuel).



En effet, Hermès a réalisé une forte croissance organique (+23%) de ses ventes au 1T23, devançant largement le consensus (+16%).



