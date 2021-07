Hermes intl : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a relevé lundi son objectif de cours sur Hermès, de 1050 à 1100 euros, en perspective de la publication, le 30 juillet prochain, des résultats de premier semestre de la maison de luxe.



La banque d'investissement américaine justifie le relèvement de sa cible par son optimisme concernant la croissance des ventes du groupe, dans tous ses métiers et toutes ses zones d'activité, Etats-Unis et Europe en tête.



Si Stifel considère Hermès comme un véritable 'gagnant' au sein du secteur, la firme juge aussi que le titre est aujourd'hui 'valorisé à la perfection'.



'De notre point de vue, Hermès offre une qualité sans égal et des propriétés défensives séduisantes en cas de normalisation du secteur au cours des trimestres qui viennent, tout particulièrement en Asie', explique la banque d'affaires.



Stifel évoque aussi de possibles hausses de prix dans le sillage des récents relèvements de tarifs décidés par Chanel, mais note que le titre n'a cessé de se revaloriser depuis le début de l'année et que sa valorisation apparaît aujourd'hui tendue, d'où sa recommandation 'conserver' sur le titre.



