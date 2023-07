Hermes intl : Stifel ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'conserver', Stifel ajuste son objectif de cours de 1800 à 1820 euros sur Hermès, dans l'attente de la publication des résultats de la maison de luxe pour le premier semestre, le 28 juillet.



'Hermès bénéficie d'une désirabilité de marque et d'une dynamique de ventes fortes, et offre la meilleure visibilité de notre couverture avec des caractéristiques défensives pour résister à une récession aux Etats-Unis et une faiblesse de la Chine', souligne le broker.



'Toutefois, le titre se traite significativement au-dessus de sa prime historique par rapport à ses pairs et le marché au sens plus large, et il progresse face à une base de comparaison difficile pour le troisième trimestre, en particulier en Asie-Pacifique', nuance-t-il.



