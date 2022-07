Hermes intl : Stiefel confirme son conseil à conserver

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyse note, pour les résultats du 1er semestre 2022, une surperformance significative en Asie et une amélioration significative de la marge. ' Hermès a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieure aux prévisions (+19,5% contre +13%), ce qui ne devrait pas être une grande surprise après les récents résultats meilleurs que prévu de ses pairs comme LVMH. '



Toutefois, Stifel mentionne la performance résiliente d'Hermès en Asie-Pacifique (+9,6% contre un consensus de +5%, la Grande Chine ayant fortement rebondi en juin) et en Amérique du Nord et du Sud (+26% contre +18%) au deuxième trimestre.



' La principale surprise aujourd'hui a été l'ampleur de la progression de la marge d'Hermès (42,1% contre 37,8% pour le consensus, +140 points de base par rapport à l'année précédente), qui se traduit par un résultat d'exploitation de 2,3 milliards d'euros, soit 14% de plus que le consensus ', poursuit l'analyste.



Et de noter que la marge brute a baissé de 30 points de base par rapport à l'année précédente, à 71,2%, ' mais cette baisse a été plus que compensée par la baisse de 170 points de base du ratio dépenses d'exploitation/chiffre d'affaires '.



Les frais généraux/chiffre d'affaires ont diminué de 170 points de base par rapport à l'année précédente pour atteindre 29,1% du chiffre d'affaires.



Hermès a réalisé un résultat opérationnel de +34% en glissement annuel au premier semestre. La trésorerie nette d'Hermès a augmenté à 7,7 milliards d'euros à la fin du mois de juin.



Stifel confirme son conseil à conserver avec un objectif de 1,100E.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.