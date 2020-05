Hermes intl : Réouverture d'un magasin à Taïwan

(CercleFinance.com) - Hermès annonce la réouverture aujourd'hui de son magasin rénové et agrandi dans le mall Bellavita à Taipei.



Le nouvel espace de vente comprend désormais 520 m2 répartis sur deux niveaux.



' Cet agrandissement témoigne de la confiance d'Hermès dans le marché taïwanais et réaffirme sa présence sur l'île depuis l'ouverture de son premier magasin en 1990 ' indique le groupe.



' Ce magasin métamorphosé, dessiné par l'agence d'architecture parisienne RDAI, exprime une nouvelle vision de la présence d'Hermès à Taïwan '.



