Hermes intl : Recul de 6,5% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Hermès International dévoile un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 1.506 millions d'euros, en recul de 6,5% à taux de change courants, et de 7,7% à taux de change constants, ventes jugées 'résilientes malgré l'impact croissant de l'épidémie de Covid-19'.



Il rappelle que celle-ci entraine la fermeture des magasins dans le respect des diverses instructions gouvernementales, ainsi que l'arrêt temporaire des sites de production en France et en Europe afin de protéger l'ensemble des collaborateurs.



Si elle attend des ventes du deuxième trimestre 2020 'fortement impactées par les fermetures d'une partie significative du réseau', la maison de luxe confirme 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux' à moyen terme.



